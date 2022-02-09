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Не только «Одноклассники». МЧС Югры заходит в TikTok

МЧС Югры открыло официальное сообщество в TikTok. Обещает челленджи и трюки

Не только «Одноклассники». МЧС Югры заходит в TikTok
скрин / TikTok

Сотрудники МЧС Югры будут показывать трюки и лайфхаки в TikTok. Ведомство уже завело аккаунт в этой модной среди молодежи соцсети и показало первое видео. Его героем стал сотрудник МЧС: сначала он сидит на диване в штатской одежде и крутит в руках ботинок, а затем неожиданно предстает перед зрителями облаченным в форму.

«Популяризация культуры безопасности среди населения – одна из основных задач МЧС России», - объяснили нововведение в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО. Для этого ведомство использует соцсети и мессенджеры.

«На новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челленджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки МЧС и многое другое», - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее МЧС Югры было представлено в четырех социальных сетях. У ведомства есть официальные страницы во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram и YouTube.

Напомним, федеральное МЧС завело аккаунт в TikTok еще год назад, в феврале 2021-го, и опубликовало видео со стойкой на лезвиях топора.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 265, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 12:10
Скоро МЧС перейдет на зарабатывание большого бабла на лайфхаках в TikTok и их непосредственная работа за копейки им будет на хрен не нужна.

За ними последуют полиция, медики и педагоги.

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