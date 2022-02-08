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Югорчане смогут оформлять больничный лист по телефону

Добровольский анонсировал дистанционное оформление больничных листов в ХМАО

Югорчане смогут оформлять больничный лист по телефону
pixabay.com

Жители Югры с 9 февраля смогут дистанционно оформлять больничный лист, без посещения поликлиники или вызова врача на дом. Об этом сообщил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. По его словам, соответствующий приказ будет готов сегодня.

«В день обращения в медицинскую организацию по телефону, если больница понимает, что состояние пациента удовлетворительное и он врачом может быть осмотрен на следующий день или через день, то выписывается лист нетрудоспособности на семь дней в день обращения. Позже пациент в течение одного-двух дней будет осмотрен врачом, с отсрочкой», - отметил глава депздрава.

По его словам, для пациента, переболевшего коронавирусом в легкой форме, закрытие больничного будет проходить дистанционно, после общения с участковым врачом. В ответ на это губернатор Югры Наталья Комарова поручила проработать вопрос об автоматическом закрытии больничного, минуя общение с врачом. Глава региона объяснила это «колоссальной нагрузкой на медиков»: на то, чтобы обзвонить каждого пациента на участке, уходит достаточно много времени.

«Такая процедура возможна, и она законная. Давайте оценим имеющиеся возможности для этого», - сказала Наталья Комарова.

Напомним, за минувшие сутки в 18 муниципалитетах Югры зарегистрировали 3 508 новых случаев COVID-19. Второй день подряд в округе происходит снижение суточного прироста заболевших.


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Сегодня в 16:39, просмотров: 311, комментариев: 4
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 19:34
Открыть по телефону а закрыть по телевизору
Сергей Б
Сегодня в 20:12
И на работу выйти через окно.
Аванес Швондер.
Сегодня в 20:55
А потом напишем в спортлото
Александр Наумов
Сегодня в 20:58
Эка новость !..Скоро телепатически будут оформлять больничный. тел уже не нужен будет
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