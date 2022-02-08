Югорчане обогатили «продавца» биглей на 125 тысяч рублей

Сотрудники Сургутского уголовного розыска задержали в Алтайском крае 25-летнего уроженца Белгорода. Он подозревается в мошенничестве с причинением значительного ущерба, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Мошенническая схема была следующей. Молодой мужчина размещал объявления на сайте бесплатных объявлений в разных регионах страны о продаже щенков породы бигль. При этом сам он заводчиком собак не является, и щенков для продажи у него нет.

По данным полиции, от действий подозреваемого пострадали не менее семи жителей Югры. В общей сложности они потеряли более 125 тыс. рублей. В их числе оказался 33-летний житель Сургута. Он нашел в интернете объявление о продаже щенка за 25 тыс. рублей, созвонился с «продавцом», а затем перевел деньги на предоставленный ему счет. Аналогичным образом без 15 тыс. рублей осталась 34-летняя жительница Сургута.

В пресс-службе УМВД по ХМАО отметили, что подозреваемый причастен к совершению аналогичных преступлений в других регионах. Для него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в ИВС Сургута.