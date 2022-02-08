Бродячие собаки держат в страхе жителей Мегиона

В Мегионе фиксируются случаи нападения бездомных собак на местных жителей. Об одном из них рассказала горожанка Анжелика Миляева. По ее словам, ей удалось отбиться от агрессивных животных с помощью пакета.

«Сегодня во время обеда стая собак (примерно 5-6) возле магазина "Монетка" на Нефтяников набросилась на меня возле входа в магазин. От укуса меня спас пакет, который я успела подставить, иначе самая агрессивная собака меня укусила бы в ногу», - написала Анжелика в соцсети «ВКонтакте» и обратилась к властям города с просьбой решить проблему и обеспечить безопасность людей.

В соцсети также появилось видео, снятое в одном из дворов Мегиона. На кадрах видно, что собаки оккупировали детскую площадку, из-за чего детям, качавшимся на качели, пришлось ее покинуть.