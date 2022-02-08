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Жители Мегиона пожаловались на бродячих собак: нападают и атакуют во дворах

Бродячие собаки держат в страхе жителей Мегиона

Жители Мегиона пожаловались на бродячих собак: нападают и атакуют во дворах
Анжелика Миляева / vk.com

В Мегионе фиксируются случаи нападения бездомных собак на местных жителей. Об одном из них рассказала горожанка Анжелика Миляева. По ее словам, ей удалось отбиться от агрессивных животных с помощью пакета.

«Сегодня во время обеда стая собак (примерно 5-6) возле магазина "Монетка" на Нефтяников набросилась на меня возле входа в магазин. От укуса меня спас пакет, который я успела подставить, иначе самая агрессивная собака меня укусила бы в ногу», - написала Анжелика в соцсети «ВКонтакте» и обратилась к властям города с просьбой решить проблему и обеспечить безопасность людей.

В соцсети также появилось видео, снятое в одном из дворов Мегиона. На кадрах видно, что собаки оккупировали детскую площадку, из-за чего детям, качавшимся на качели, пришлось ее покинуть.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 169, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 13:24
Великие руководители ЮГРЫ и всего региона ХМАО (слава им на века) выделяют средства куда угодно, только не для людей.не стану перечеслять миллиардные пустотраты.но на собак(укротить) величайшие из величайших денег не дают.потому что собаки для них лучше людей.Это людям вешают лапшу. это людям запрещают выходить из дома и гулять по улице.это людям запрещают ходить без масок. А собаки для величайших руководителей ХМАО святые. АМИНЬ

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