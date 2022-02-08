Сбербанк выставил на продажу нефтяную компанию в ХМАО

Сбербанк продает права на ООО «Нефтяная Компания Красноленинскнефтегаз» в Нягани. Цена – 320 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito, пишет Ura.ru.

«Предлагаем выкупить у банка права к ООО „Нефтяная Компания Красноленинскнефтегаз“, обеспеченные следующим имуществом: залог коммерческой и складской недвижимости; залог 100% долей в уставном капитале заемщика; залог имущественных прав по контрактам (подряд на бурение скважин); поручительство бенефициара и связанных юридических лиц», — говорится в объявлении банка.

Передача прав требования связана с процедурой банкротства компании. «В отношении заемщика и поручителей инициированы процедуры банкротства», уточняется в объявлении.