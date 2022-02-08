На 60% вырос спрос на ученых в ХМАО в 2021 году

Спрос на ученых в ХМАО в 2021 году вырос на 60% по сравнению с 2020-м. При этом на регион приходится 0,8% от всех «научных» вакансий в стране. Об этом следует из результатов исследования рекрутингового агентства HeadHunter, посвященного Дню российской науки, который отмечается в стране сегодня.

В России в минувшем году было открыто 29,5 тысячи вакансий для специалистов научной сферы – это на 36% больше, чем за 2020 год. Больше всего спрос на ученых вырос в Свердловской (на 263%), Псковской (на 183%) и Новгородской (на 163%) областях.

Треть всех вакансий для научных работников (32%) приходится на специалистов в области химии. Кроме того, в прошлом году компании активно искали микробиологов (5%), биологов (3%) и физиков (2%). Сильнее всего за год вырос спрос на экологов (количество вакансий увеличилось на 80%), а также на физиков (+71%) и биологов (+61%).

Среди соискателей научной работой за последний год интересовались около 70 тысяч человек. На ученых-соискателей из Югры пришлось 1,2% резюме.

Средний размер предлагаемой зарплаты в научной сфере России в 2021 году составил 47,5 тыс. рублей. За год рост составил всего 1,2 тыс. рублей. В ХМАО рост более существенный: плюс 4,3 тысячи рублей, до 50,4 тыс. рублей.