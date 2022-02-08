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В Югре ученым предлагают зарплату в 50 тысяч рублей

На 60% вырос спрос на ученых в ХМАО в 2021 году

В Югре ученым предлагают зарплату в 50 тысяч рублей
pixabay.com

Спрос на ученых в ХМАО в 2021 году вырос на 60% по сравнению с 2020-м. При этом на регион приходится 0,8% от всех «научных» вакансий в стране. Об этом следует из результатов исследования рекрутингового агентства HeadHunter, посвященного Дню российской науки, который отмечается в стране сегодня.

В России в минувшем году было открыто 29,5 тысячи вакансий для специалистов научной сферы – это на 36% больше, чем за 2020 год. Больше всего спрос на ученых вырос в Свердловской (на 263%), Псковской (на 183%) и Новгородской (на 163%) областях.

Треть всех вакансий для научных работников (32%) приходится на специалистов в области химии. Кроме того, в прошлом году компании активно искали микробиологов (5%), биологов (3%) и физиков (2%). Сильнее всего за год вырос спрос на экологов (количество вакансий увеличилось на 80%), а также на физиков (+71%) и биологов (+61%).

Среди соискателей научной работой за последний год интересовались около 70 тысяч человек. На ученых-соискателей из Югры пришлось 1,2% резюме.

Средний размер предлагаемой зарплаты в научной сфере России в 2021 году составил 47,5 тыс. рублей. За год рост составил всего 1,2 тыс. рублей. В ХМАО рост более существенный: плюс 4,3 тысячи рублей, до 50,4 тыс. рублей.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 404, комментариев: 11
Комментарии:
Dochimacho
Сегодня в 11:13
50тысяч? Тогда бы уже предлагали поволонтерить. Что это за зарплата для наукоемкой специфики? Насмешили.
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:20
Зато Бузова, Махонины и Моргенштерны дебилизирующие нацию самые успешные. Их доходы выросли за 2021 год на десятки миллионов рублей. А мы убиваем образование диктантами и прочими штучками на информационных платформах, которые к процессу обучения никакого отношения не имеют.
Мы уже по развитию догнали Нигерию. И похоже роль сырьевого придатка Китая и других высокоразвитых стран мира нам понравилась. Ни хрена не делать а только качать нефть и газ и бездельная жизнь обеспечена. Это как заниматься собирательством вместо развития земледелия и скотоводства в первобытнообщинном строе. Но собирать плоды с деревьев ума много не надо. Этим могут заниматься дебилизации типа Моргенштерна.
Сергей Б
Сегодня в 13:00
Такая зарплата ожидает ученых в НТЦ Сургута. Разве что из средней Азии приедут «ученые» Равшан и Джамшуд, прорывные технологии делать.

Зато на сам НТЦ планируют потратить 70 миллиардов рублей. В чем смысл? Вопрос риторический.
Сергей Б
Сегодня в 13:06
И то: «Зарплата ма нет – работа ма нет!!!!»
Александр Наумов
Сегодня в 13:16
господа 50 тр это бешенные бабки.можно даже смартфон купить и покушать два раза в ресторане (скромненько). А вы знате что в нигерии средняя зарплата от 3 до 10 зеленых вашингтона.Половина жителей планеты вообще не доедают.
Сергей Б
Сегодня в 13:29
То-то гражданка Нигерии из Сургута убежать пытается.
Сергей Б
Сегодня в 13:32
Наумов еще согласен в НТЦ ученым работать.
Сергей Б
Сегодня в 13:36
С совместными усилиями Равшана, Джамшуда и Наумова прорыв в технологиях офигительным будет.
Сергей Б
Сегодня в 13:45
«В Кремниевой Долине зарплата в 70-80 тыс. долларов удваивается примерно через год, потом начинают получать бонусы и за 5 лет менеджер выходит на хороший доход»

Ну, вы поняли: 70-80 тыс. долларов в год даже после того как удваиваются – это плохой доход.
Сергей Б
Сегодня в 13:53
Не, за 650 долларов в месяц делать технологические прорывы, в Югру из Кремниевой Долины никто не поедет. Вся надежда на Равшана, Джамшуда и Наумова.
Местный
Сегодня в 14:51
В этой стране лучше построить НТЦ, а не работать в нём)
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