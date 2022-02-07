3 926 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в ХМАО за сутки

За минувшие сутки подтверждено 3 926 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах Югры. Это немного ниже, чем на выходных, когда суточный прирост превышал четыре тысячи заболевших. Наибольшее число зараженных регистрируется в самых крупных городах региона: Сургуте (1 186) и Нижневартовске (739).

Подавляющее большинство новых заболевших обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Пневмония диагностирована у 20 пациентов.

На данный момент от ковида лечатся 44 553 человека. Состояние 111 пациентов тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Скончались от коронавируса за сутки четверо пациентов, за весь период пандемии – 2 200 человек.