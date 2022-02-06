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​Больше четырех тысяч за сутки: в Югре обновлен рекорд по приросту ковид-больных

За сутки в Югре подтверждено 4 044 новых случая COVID-19

​Больше четырех тысяч за сутки: в Югре обновлен рекорд по приросту ковид-больных

В Югре второй день подряд суточная заболеваемость коронавирусом превышает четыре тысячи. За минувшие сутки подтверждено 4 044 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту стали Сургут (1218), Нижневартовск (605) и Нефтеюганск (304).

Сейчас от ковида лечатся почти 41 тысяча югорчан. Состояние 99 пациентов тяжелое, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди новым обратившихся у 3 950 человек были симптомы ОРВИ, пневмонию диагностировали у 58 пациентов.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 139 420. Умерли 2 196 человек. За минувшие сутки скончались пятеро пациентов.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 567, комментариев: 0
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