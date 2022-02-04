Лжесотрудники «Госуслуг» выманили у югорчан почти 860 тысяч рублей

Популярным способом мошенничества в ХМАО остается схема с использованием «Госуслуг». От лжесотрудников портала за последние дни пострадали двое югорчан – 45-летняя женщина и 52-летний мужчина. В общей сложности они потеряли почти 860 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником портала «Госуслуги». Под предлогом блокировки доступа посторонних лиц к персональным данным он убедил югорчанку продиктовать логин и пароль для доступа в ее личный кабинет. Затем у женщины выманили пароль для входа в личный кабинет ПАО «МТС», реквизиты банковской карты и одноразовый пароль, поступивший на ее телефон.

«Мошенник получил доступ в личный кабинет онлайн банка «ВТБ», оформил заявку на потребительский кредит, используя сервис «Госуслуг». С помощью продиктованных паролей из смс-сообщений он привязал банковскую карту «ВТБ» своей потенциальной жертвы к себе и обналичил кредитные денежные средства в размере 726 800 рублей», - сообщили подробности в пресс-службе полиции.

Мужчине также поступил звонок от лжепредставителя «Госуслуг», который выманил у него персональные данные. Затем югорчанину позвонили из якобы банка и полиции. В результате на имя мужчины открыли дебетовую и кредитную карты с лимитом 135 тыс. рублей. После этого деньги были переведены с кредитной карты на дебетовую, а затем на счет неизвестного человека.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.