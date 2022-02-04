Родители учеников в ХМАО смогут дистанционно контролировать питание в школах

В Югре родители учеников смогут дистанционно контролировать питание в школах. В их личных кабинетах появится вкладка «школьное питание», которая позволит следить за меню детей и вносить оплату за дополнительное питание. Об этом сообщил замдиректора регионального департамента образования и молодежной политики Александр Гомзяк в ходе прямого эфира с югорчанами.

«Теперь у каждого родителя в 2022 году появится возможность в личном кабинете выбрать питание для своего ребенка. Также в личном кабинете будет формироваться 10-дневное меню, и фактически ежедневно можно будет видеть фотографии блюд, которые даются детям», - цитирует Гомзяка ТАСС.

Ранее родители учеников в Югре неоднократно жаловались на качество питания своих детей в школах. С подобными претензиями родители из Нефтеюганска обратились, в том числе, к губернатору Югры Наталье Комаровой. Они попросили пересмотреть меню в школах и детсадах.

Наталья Комарова поручила главе Нефтеюганска Эльвире Бугай связаться с родителями. «Запрос сформулирован на изменение, поэтому прошу отреагировать на это, в том числе посмотреть результаты проверок, оценить их», - сказала губернатор.