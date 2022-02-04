До 220 тысяч рублей готовы платить специалистам по добыче сырья в Югре

Более 500 вакансий для специалистов в сфере добычи сырья на сегодня открыты в ХМАО. Наибольшую зарплату (порядка 220 тыс. рублей) предлагают руководителю отдела контроля качества нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба рекрутингового агентства HeadHunter, которое проанализировало открытые в Югре вакансии.

Наиболее востребованы в сфере добычи сырья машинисты, инженеры-технологи, геодезисты. В половине случаев от соискателей требуется опыт работы от 1 года до 3 лет, вакансии для специалистов без опыта составляют лишь десятую часть. «В 48% вакансий предлагаемая заработная плата превышает 100 000 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы HeadHunter.

Отмечается также, что спрос на специалистов по добыче сырья в ХМАО в 2021 году вырос на 94% по сравнению с 2020 годом. Средняя предлагаемая зарплата по итогам прошлого года составила 67 149 рублей.