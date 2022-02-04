Пять человек умерли от коронавируса в Югре за сутки

В Югре обновился максимум по суточному приросту заболевших коронавирусом – выявлено 3 615 новых случаев. Лидером по приросту стал Сургут – 1 105 новых заболевших. Следом идет Нижневартовск – 773 и Ханты-Мансийск – 310, сообщили в окружном оперативном штабе.

У 3 503 человек при обращении за медпомощью наблюдались признаки ОРВИ, у 107 зафиксирована пневмония.

Состояние 81 госпитализированного пациента оценивается как тяжелое, 40 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в Югре от ковида умерли пять пациентов. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции стали 2 188 человек.