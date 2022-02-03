Медицинские справки и рецепты будут предоставляться в ХМАО дистанционно

В Югре в рамках развития телемедицины внедряют практику дистанционного предоставления пациентам медицинских справок и рецептов для покупки лекарств. Воспользоваться такой возможностью в скором времени смогут жители отдаленных территорий Югры, пишет Ugra-news.ru.

Пилотный проект был запущен в прошлом году в Нягани и одном из поселков округа. В нем приняли участие свыше тысячи пациентов, и в итоге эксперимент признали успешным, рассказал заместитель директора по вопросам информатизации и развития Медицинского информационно-аналитического центра Югры Денис Шафета. Теперь этот опыт планируется растиражировать в различных удаленных территориях региона.

Также рассматриваются варианты наблюдения за пациентами с коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении. Для этого отрабатывается аудиоформат с использованием робота-помощника «Вика». Это региональная разработка департамента информационных технологий, которая внедряется для аудитпосещений.

«Поступает звонок пациенту, задаются 8-9 вопросов в зависимости от вариантов ответов. Все ответы фиксируются в определенной отчетной форме, которые поступают врачам. И в зависимости от их оценки критичности состояния больного принимается решение — пригласить на прием, организовать посещение врача и так далее», — пояснил Денис Шафета.