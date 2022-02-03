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В деле заказчика убийства прокурора Югры Юрия Бедерина выявлен новый эпизод

СК: заказчик убийства югорского прокурора планировал убить и его заместителя

В деле заказчика убийства прокурора Югры Юрия Бедерина выявлен новый эпизод
Видео: vk.com/sledcomru

В деле Юрия Чекина, обвиняемого в убийстве прокурора Юрия Бедерина в 2000 году, выявлен новый эпизод преступной деятельности. По версии следствия, Чекин предпринял две попытки убить Джавида Дамирова, служившего в должности зампрокурора Югры до 1996 года и работавшего непосредственно с Бедериным, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что осенью 2009 года Чекин, находясь в международном розыске, испытывая личную неприязнь к бывшему заместителю прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, занимавшему указанную должность до 1996 года, решил лично совершить убийство последнего, для чего приобрел огнестрельное оружие – пистолет Макарова и боеприпасы к нему», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Летом 2010 года Чекин обратился к своей знакомой из Ханты-Мансийска с просьбой заманить в город бывшего зампрокурора, проживающего за пределами округа. Однако женщина отказалась выполнять его просьбу. «Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам», - отметили в СК.

Вторую попытку убийства Юрий Чекин предпринял в 2011 году. В качестве киллера он привлек своего знакомого, пообещав заплатить ему 8 млн рублей. Однако тот отказался убивать бывшего зампрокурора.

Напмоним, прокурор Югры Юрий Бедерин был убит 25 июля 2000 года в подъезде собственного дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета. По версии следствия, заказчиком убийства стал главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по Югре Юрий Чекин, которого прокурор планировал привлечь к уголовной ответственности за мошенничество.

Чекина объявили в международный розыск и задержали лишь в конце октября прошлого года. 21 год он скрывался в разных регионах страны. В последние годы жил в съемной квартире в Ханты-Мансийске. Чекин также обвиняется в организации убийств двух своих знакомых.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 273, комментариев: 0
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