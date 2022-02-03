Выплаты в размере 600 тысяч рублей могут получить югорские семьи с двумя детьми

В ХМАО семьям с двумя детьми помогут улучшить жилищные условия. Для них предусмотрена выплата в размере 600 тыс. рублей. Подать заявление можно до 1 марта, сообщили в окружном центре социальных выплат Югры.

Семья должна состоять из двух родителей, являющихся супругами, либо единственного родителя и двух детей. Второй ребенок должен появиться на свет не ранее 1 января 2018 года и не позже 31 декабря 2022. Один из родителей должен проживать в Югре не менее 15 лет, дети также должны быть уроженцами округа.

Кроме того, на дату приобретения жилья, в счет оплаты которого направляется социальная выплата, семья должна являться нуждающейся в улучшении жилищных условий. А приобретенное с помощью кредита жилье должно быть единственным, в течение пяти лет, предшествующих подачи заявления о предоставлении соцвыплаты.

Потратить деньги можно на погашение основной суммы долга, рефинансирование существующего жилищного кредита или жилищного займа. Прием заявлений осуществляется ежегодно с 1 февраля до 1 марта и продлится до 1 марта 2023 года.

Узнать подробнее о мере поддержки можно в местной администрации или в департаменте строительства региона.