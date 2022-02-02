Югра заняла второе место в стране по объему промышленного производства

Губернатор Югры Наталья Комарова провела в своих соцсетях прямую линию «Бизнес Югры – 2022». Модераторами выступили региональные предприниматели. Участники эфира обсудили эффективность работы инфраструктуры и мер поддержки для бизнеса, предпринимательские инициативы, новые проекты и возможности участия в них, а также ответили на вопросы и предложения югорчан в соцсетях, сообщили в пресс-службе правительства округа. Всего в ходе эфира было рассмотрено более 30 вопросов и проектов

По словам Натальи Комаровой, 2021-й стал годом восстановления экономики. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства за год увеличилось на 25% (всего в реестре – 59 600 субъектов МСП). В регионе уже свыше 41 тысячи самозанятых. Объем промышленного производства впервые превысил 5 триллионов рублей. По этому показателю регион находится на 2 месте среди субъектов страны.

«Три региональных индустриальных парка («Югра», «Яшел парк Сибирь», «Нефтеюганский») включены в реестр индустриальных парков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, - подчеркнула губернатор. - Промышленный технопарк «Импульс» одним из первых в стране включен в реестр промышленных технопарков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».

Наталья Комарова отметила важность увеличения подобных эффективных площадок для коммуникации предпринимателей, органов власти и институтов развития бизнеса. «Важно обговорить решения, от которых можно отказаться и какие дополнительно ввести, чтобы предпринимателей реагировали максимально эффективно на вызовы и риски в связи с пандемией», - добавила она.