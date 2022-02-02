Югорчан попросили обновить скриншоты сертификатов о вакцинации против ковида

Некоторые югорчане столкнулись с переставшими работать скриншотами о вакцинации против ковида. Волноваться не стоит, отметили в пресс-службе правительства округа. Скриншот нужно просто заново сохранить на свой телефон.

«Все дело в масштабном обновлении, которое провели на портале госуслуг в конце января. Изменения коснулись сертификатов, которые были оформлены больше трех месяцев назад», - говорится в сообщении пресс-службы.

Там пояснили, что все данные теперь хранятся в личном кабинете сайта госуслуг в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». В одном месте собраны сертификаты о вакцинации и перенесенной болезни, ПЦР-тесты и результаты тестов на антитела. Таким образом, следует зайти в свой личный кабинет на госуслугах и сохранить QR-код заново на свой телефон или распечатать.