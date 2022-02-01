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В Югре выявили 31 случай заражения «омикроном»

«Омикрон» в Югру завезли из ОАЭ, Египта, Турции и Испании

В Югре выявили 31 случай заражения «омикроном»
pixabay.com

В Югре на сегодня выявлен 31 случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора. Больше всего заболевших омикроном зарегистрировано в Ханты-Мансийске – 16. Из них 3 случая завозные из Египта и Турции. В Сургуте – 10 случаев, из них 1 завозной из ОАЭ. В Нижневартовске и Урае – по 2 случая (заболевшие не выезжали за пределы РФ). В Мегионе – 1 завозной случай из Испании.

«В 27-ми случаях заболевание протекает по типу ОРВИ, 4 – по типу пневмонии. Ситуация находится на контроле», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне в ХМАО коронавирус диагностировали у 3 021 человека. Лечение от инфекции в округе проходят 21 959 человек.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 197, комментариев: 0
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