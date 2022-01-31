Губернатор Югры вошла в новый состав наблюдательного совета НААИР

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР). Такое решение было принято накануне в ходе общего собрания членов ассоциации, сообщили в пресс-службе окружного департамента общественных и внешних связей.

«На прошлом собрании мы анонсировали возможность обновления состава коллегиального органа нашей ассоциации – наблюдательного совета, с целью включения в него высших должностных лиц регионов наиболее активных в «инвестиционной повестке», - отметил председатель правления НААИР Сергей Беляков.

Всего в новый состав набсовета попали высшие должностные лица из 13 субъектов РФ. На посты сопредседателей переизбраны заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Некоммерческая организация «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» была создана в 2006 году с целью объединения усилий региональных институтов развития (агентств инвестиций и корпораций развития). Их общая задача – создание условий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций в субъекты страны.