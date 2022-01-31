УФСИН Югры временно запретила свидания в колониях и СИЗО

В колониях и СИЗО Югры из-за распространения коронавируса временно приостановили проведение свиданий, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по заболеваемости новой коронавирусной инфекции [...] в учреждениях УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре приостановлены краткосрочные и длительные свидания», - говорится в сообщении ведомства.

Также приостановлен личный прием граждан во всех учреждениях. Прием посылок, передач и бандеролей в учреждениях проходит по графику работы комнаты приема передач с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

За последние сутки, по данным оперштаба Югры, коронавирус выявлен у 3 021 человека. Максимум зараженных – в Сургуте (930), Нижневартовске (503) и Ханты-Мансийске (334).