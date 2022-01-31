Угоны двух автомобилей раскрыли полицейские в Нефтеюганске

В Нефтеюганске полицейские раскрыли два угона и вернули автомобили владельцам, сообщили в пресс-службе окружного УМВД. В первом случае потерпевшим стал 22-летний водитель «Нивы». В одном из дворов 8 «а» микрорайона ему перегородил дорогу неизвестный. Мужчины повздорили, подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего. Молодой человек решил обратиться за помощью и зашел в ближайший магазин. В это время злоумышленник угнал заведенный автомобиль.

Подозреваемого задержали сотрудники ППС. Им оказался неоднократно судимый 32-летний житель города. Мужчина пояснил, что таким образом хотел проучить молодого человека.

Вторым угнанным автомобилем стала «Лада 210740». 25-летний владелец автомобиля оставил ключи в салоне, поскольку не думал, что кому-то понадобится старенькая «семерка». Подозреваемым в совершении угона стал ранее судимый 23-летний житель Пыть-Яха. Он пояснил, что приехал в Нефтеюганск к друзьям. После распития спиртных напитков молодой человек вышел на улицу и увидел припаркованный автомобиль с ключами в замке зажигания. Югорчанин решил прокатиться, однако далеко уехать ему не удалось. Он попал в ДТП и повредил несколько припаркованных машин.