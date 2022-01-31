Чиновник из ХМАО, попавшийся на взяточничестве, выплатил в доход государства 300 тысяч рублей

С бывшего сотрудника «Управления автомобильных дорог» Дмитрия Гавшина взыскано 300 тыс. рублей. Ранее его признали виновным в получении взятки от бизнесмена, который занимался ремонтом автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

С исковым заявлением к Гавшину обратился Ханты-Мансийский межрайонный прокурор. Основанием послужил вынесенный ранее приговор: экс-чиновника признали виновным в получении взятки.

Суд установил, что «Управление автомобильных дорог» заключило с индивидуальным предпринимателем договоры на оказание услуг на обслуживание транспортных средств.

«Бывший сотрудник указанного учреждения в период 2018–2019 годов получил от предпринимателя денежные средства за неприменение мер ответственности в отношении последнего в случае выполнения услуг, не отвечающих требованиям контрактов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сумма денежного вознаграждения, полученного чиновником, составила свыше 290 тыс. руб. Суд взыскал с него аналогичную сумму в доход государства.