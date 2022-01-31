Махинации с налогами привели московского бизнесмена в суд Югры

В ХМАО перед судом предстанет генеральный директор московской фирмы ООО «УТТ-РТС» Степан Станков. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 46 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческой организации, зная о том, что работы по доставке грузов на нефтяные месторождения ХМАО и ЯНАО выполнялись компанией самостоятельно, с целью создания видимости наличия законных оснований для применения налоговых вычетов и расходов использовал реквизиты девяти фиктивных подрядных организаций, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли», - раскрыли подробности в пресс-службе.

Ложные декларации для получения налоговых вычетов Станков представил в налоговую инспекцию. «Включив в налоговые декларации за 2017 год заведомо ложные сведения, злоумышленник уклонился от уплаты НДС на сумму более 46 млн рублей», - уточнили в надзорном ведомстве.

В ходе следствия на имущество обвиняемого стоимостью 39,4 млн рублей наложили арест.