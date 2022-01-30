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​Идем на рекорд. Число заразившихся «короной» за сутки в Югре подобралось к 3 тысячам

За сутки коронавирус выявили у 2 954 югорчан

​Идем на рекорд. Число заразившихся «короной» за сутки в Югре подобралось к 3 тысячам
Фото: pixabay.com

Еще 2 954 югорчанина подхватили «корону»: таковы результаты субботы, 29 января. Как передает региональный оперштаб, новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 21 муниципалитете. Антилидером по количеству больных стал Сургут (835 человек), в тройке также Нижневартовск (424 человека) и Ханты-Мансийск (333 человека).

С учетом нынешних данных общее количество заболевших за все время пандемии в Югре составило 115 942 человека. Подавляющее большинство — 94 631 пациент — выздоровели, под наблюдением остаются 19 144 человека: в основном они находятся на самоизоляции. Умерли 2 167 югорчан, в том числе четыре человека — за минувшие сутки.

Отметим, что связывать сильный рост числа заболевших с приходом в Югру нового штамма коронавируса некорректно: по данным Роспотребнадзора, в регионе за сутки было выявлено лишь 29 новых случаев заболевания «омикроном».


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Сегодня в 13:11, просмотров: 365, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:53
И всё-таки чем причина взрывного роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией? Вакцинация идёт, масочный режим, дистант и удаленка. Вот в целом по стране из-за взрывного роста заражений омикроном по опыту западных стран введение локдауна сочли нецелесообразным. Ранее по Югре общее число заразившихся дельтой варьировалось в пределах нескольких сотен. А по Сургуте менее сотни за сутки и вдруг рост вырос на порядок.
???
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:34
17 января было 253, а 30 января -2954. За две недели число заражений коронавирусом выросло более чем на порядок. Из 1616 ковидных коек - заполнено около тысячи. Никогда такого не было. Тем более до 11 января все были фактически на новогоднем локдауне. Вот Губернатор Тюменской области советует запасаться лекарствами от омикрона. Но в Югре омикрона практически нет. Это что дельта? А как же вакцинация? Или же это результат ослабления борьбы с ковидом в местах общего пользования?
? ? ?
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