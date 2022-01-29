Коронавирус накануне подтвердился у 2978 жителей ХМАО

Югра продолжает ставить антирекорды по суточному приросту зараженных коронавирусом. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 2 978 новых случаев COVID-19. 112 988 человек болели за весь период пандемии.

Новые заболевшие выявлены во всех муниципалитетах. Большинство новых случаев приходится на Сургут – 1 142 зараженных. В тройке лидеров также оказались Ханты-Мансийск с 283 новыми случаями и Нефтеюганск с 262. Нижневартовск оказался на четвертом месте – там накануне диагноз подтвердился у 256 жителей.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 94, с симптомами ОРВИ – 2 875, в бессимптомной форме заболевания – 9. Выздоровели за весь период пандемии — 94 448 человек.

Умерли за сутки три пациента. Общее число летальных случаев выросло до 2 163.