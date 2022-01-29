Таксисты из двух городов ХМАО пойманы на нелегальной продаже горячительного

В ХМАО поймали двух таксистов, которые нелегально торговали алкоголем. По информации УМВД региона, инциденты произошли в Когалыме и Советском.

Так, шофер из Когалыма должен был привезти «продуктовый набор» заказчику, состоящий из бутылки водки и пачки сока. Алкоголь был у водителя изначально, а сок он купил по пути. За услугу мужчина получил 600 рублей. Во дворе его задержали полицейские.

В Советском произошла идентичная ситуация, только у таксиста в авто обнаружили два ящика горячительных напитков. Их изъяли силовики.

«Оба случая взяты на контроль и в отношении подозреваемых составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ», – прокомментировали в УМВД Югры.