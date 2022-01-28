Лыжник потерялся в чаще леса: на помощь пришли спасатели из ХМАО

Накануне вечером спасатели нашли пропавшего лыжника, который отправился в сторону лесных угодий и заблудился. Поиски происходили в районе поселка Чантырья Кондинского района. К счастью, экстренные службы обнаружили мужчину живым и здоровым.

«Прибыв к месту вызова, спасатели исследовали местность и обнаружили пострадавшего в 30 километрах от поселка, в удовлетворительном состоянии. Спасатели эвакуировали гражданина до города Урай и передали родственникам», – прокомментировали в КУ «Центроспас-Югория».