Суд в Югре рассмотрит дело о смертельном избиении

Житель Пыть-Яха, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности, предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела против 30-летнего мужчины завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 17 ноября 2021 года. По версии следствия, пьяный югорчанин поссорился со своим 38-летним знакомым на почве ревности и нанес ему не менее шести ударов руками и коленом в область головы, а также не менее 25 ударов по другим частям тела. От полученных травм потерпевший скончался через непродолжительное время.