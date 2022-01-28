Количество заключенных браков выросло в ХМАО за год на четверть

В Югре стало заключаться больше браков. За 12 месяцев 2021 года в округе состоялось 11 849 церемоний бракосочетания, что на четверть больше, чем в 2020-м, сообщает ugra-tv.ru. Активнее всего в браки вступали жители Сургута – в прошлом году свои отношения узаконили 3 744 пары. В Нижневартовске прошло 1 776 церемоний бракосочетания, в Ханты-Мансийске – 944.

Число заключенных браков на треть больше, чем количество разводов. В минувшем году официально разошлись 8 966 пар. В лидерах вновь оказались Сургут и Нижневартовск, третью позицию занял Сургутский район.