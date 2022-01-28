Ипотечный чек в ХМАО за месяц сократился почти на восемь процентов

В декабре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов в ХМАО составил 3,34 млн руб. По сравнению с ноябрем (3,67 млн руб.) он сократился на 7,7%. Несмотря на падение, Югра заняла шестое место в стране по среднему ипотечному чеку. Это следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ), составленного на основе данных кредиторов.

В целом по стране средний размер ипотечных кредитов в декабре составил 3,20 млн руб. По сравнению с ноябрем он снизился на 13,5% (в ноябре было 3,70 млн руб.). До этого средний ипотечный чек рос 4 месяца подряд.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов, напротив, вырос на 15,2% (в декабре 2020 года было 2,78 млн руб.).

«Полтора года средний чек ипотечного кредита рос почти непрерывно. Даже после некоторого снижения в декабре 2021 года, он все равно остается значительно выше «допандемийного» уровня», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.