Полицейские Нефтеюганска задержали подозреваемого в угоне машины

В Нефтеюганске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе городской полиции, накануне в дежурную часть обратилась 51-летняя женщина, которая заявила об угоне машины «Опель Астра».

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 25-летний житель Пыть-Яха.

Выяснилось, что потерпевшая и подозреваемый накануне инцидента употребляли спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, женщина легла спать, а мужчина захотел продолжить застолье и решил съездить за алкоголем. Он похитил ключи от автомобиля югорчанки и вышел из квартиры.

«Злоумышленник поехал в сторону ближайшего магазина. Однако далеко уехать ему не удалось, поскольку попал в ДТП и повредил несколько транспортных средств, припаркованных во дворе», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что у подозреваемого не было водительских прав. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.