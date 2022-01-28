Коронавирус подтвердился у 2 341 югорчан за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 2 341 новых случая COVID-19. Это – новый антирекорд, такого пикового значения в регионе не было ни разу с начала пандемии. 110 010 человек болели за весь период пандемии.

Новые заболевшие выявлены во всех муниципалитетах. Половина новых случаев приходится на Сургут – 755 зараженных. В Нижневартовске диагноз подтвердили у 377 человек, в Сургутском районе – у 195. Немного от предыдущего муниципалитета отстает Нефтеюганск – там зарегистрировано 194 заболевших.

На момент выявления у 2 222 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 61 зафиксирована пневмония, у 58 – бессимптомно. Состояние 59 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Накануне выздоровели 121 человек, за весь период пандемии – 94 290 югорчан.

Умерли за сутки пять пациентов. Общее число летальных случаев выросло до 2 160.