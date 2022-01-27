Губернатор Югры попала в рейтинг самых цитируемых глав регионов за прошлый год

Губернатор Югры Наталья Комарова заняла 19 место в рейтинге самых цитируемых в СМИ глав регионов за 2021 год по мнению портала «Медиалогия». Эксперты исследовательской компании отмечают, что Комарова попала в повестку многих изданий из-за поста в Инстаграме: на одном из совещаний она предложила рассмотреть возможность масштабирования нового налогового режима на всю нефтяную отрасль с 1 января 2022 года.

Первые три места заняли мэр Москвы Сергей Собянин, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На восемнадцатой и двадцатой строчках расположились главы Республики Саха Айсен Николаев и Воронежской области Александр Гусев.