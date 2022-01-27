Легализация майнинга криптовалют может серьезно помочь экономике Югры, считает депутат Айсин

Югра может стать пилотным регионом для создания нормативной базы в целях регулирования рынка криптовалюты в России. Такое мнение высказал депутат думы ХМАО от «Единой России» Ринат Айсин. По его оценке, этому может поспособствовать лидирующая позиция округа в производстве электроэнергии и попутного газа, из которого можно производить электроэнергию.

«Полноценная легализация майнинга позволит создать новые рабочие места в крупных и отдаленных районах региона, создаст дополнительные источники дохода для населения, задействует креативное, интеллектуальное и современно мыслящее молодое поколение, увеличит приток инвестиций в Югру и увеличит потребление электроэнергии в округе, позволит пересмотреть цену электроэнергии для юридических лиц (снизить с коридора 6-7 рублей)», - говорится в блоге депутата, опубликованном на портале Siapress.ru.

Ранее стало известно, что Министерство финансов РФ подготовило концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета. В ведомстве предлагают проводить все операции через российские банки