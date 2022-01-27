Полигон, соседствующий в Югре с аэропортом, обязали закрыть

В Югре суд по иску транспортного прокурора запретил эксплуатацию полигона бытовых отходов. Нарушения были выявлены при проверке исполнения законодательства о безопасности полетов в ООО «Аэропорт Советский», сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Речь идет о полигоне, расположенном в шестой приаэродромной территории аэропорта. Его собственником является администрация Советского района.

«На данном полигоне эксплуатирующей организацией ведется деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта. В связи с этим работа полигона создает реальную угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», - говорится в сообщении пресс-службы.

Решение суда в законную силу не вступило.