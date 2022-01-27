16+
Логотип Сиапресс
USD  78,9470   EUR  88,4680  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
0
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?
Комментировать
0
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?
Комментировать
0
Больше опросов

​Каждый пятый югорчанин опасается увольнения

Лишь 18% жителей ХМАО уверены, что смогут легко найти работу в своей сфере

​Каждый пятый югорчанин опасается увольнения
pixabay.com

Только 20% трудоустроенных югорчан опасаются увольнения. Еще 75,6% считают, что такой опасности для них нет. Об этом следует из опроса жителей ХМАО, проведенного HeadHunter.ru.

«Меньше других опасаются сокращений соискатели из сферы туризма, гостиниц и ресторанов, а также начинающие карьеру и студенты. Представители банковской сферы, наоборот, наименее уверены в стабильности своего трудоустройства относительно других», - говорится в сообщении пресс-службы HeadHunter.

Большинство югорчан (74,3%) считают, что найти работу в их профессиональной сфере сложно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 18,3% опрошенных, еще 7,3% затруднились ответить.

Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства и массмедиа, топ-менеджеры, юристы и работники НКО. Наиболее позитивно настроены представители сферы продаж.

Число тех, кто готов на снижение зарплаты ради сохранения нынешней работы, и тех, кто не согласен на такой шаг, оказалось почти одинаковым – 43,1% против 42,2%. Меньше всего на такую меру готовы пойти представители строительства, автобизнеса и инсталляции и сервиса.

Опрос также показал, что больше половины (53,3%) жителей региона рассматривают для себя поиск подработки помимо основной работы в ближайшие месяцы. У 6,7% уже есть подработка. Не заинтересованы в этом 37,8% опрошенных.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:34, просмотров: 257, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 16:40
Родителям пусть спасибо скажут.учителям и рекламе ТВ пусть спасибо скажут . за (Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства и массмедиа, топ-менеджеры, юристы и работники НКО. Наиболее позитивно настроены представители сферы продаж.) воспитали дармоедов и безделиников,которые ищют халявные работы. Почему хороший столяр,плотник,слесарь не волнуется за потерю работы. Мой товарищь простой слесарь,работает не более трех дней в неделю. имет зарплаты в 80 000 рублей и не боится потерять работы.а его сын лоботряс закончил какие то курсы на какогото менеджера,в армию не пошел и уже три года сидит на шее у папаши. Позорище,да же девушку не может иметь,не чем угостить. вот она ваша реальность.и не каждый пятый,а каждый второй.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Травма» Сургута без смещения 3179
  2. ​Бывшего инспектора ФСИН из Сургута отправили в колонию за взятки 1516
  3. Старый сургутский кинотеатр собираются сносить 1318
  4. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 984
  5. Врач СОКБ рассказала о последствиях ковида у детей 861
  6. ​Югра обновила антирекорд по заболеваемости коронавирусом 827
  7. ПЦР-тест придется сдавать даже после короткого отпуска? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 740
  8. В Югру поступило новое лекарство от ковида. Кому его назначают? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 588
  9. ​Снос «Авроры» сделает и без того унылый архитектурный облик Сургута еще беднее. К тому же это разрывает связь поколений 501
  10. ​Рост цен привиделся жителям Югры 477
  1. ​Андрея Филатова просят оставить «Аэрофлот» в Сургуте 3817
  2. Врачи Сургута ищут автоволонтеров, готовых развозить терапевтов и педиатров по вызовам 3711
  3. ​США нужна война в Европе 3576
  4. Вартовчанин пытался вернуть деньги за не купленный джемпер и получил штраф 3507
  5. ​В Нижневартовске отремонтируют девять дорог 3340
  6. В Югре ввели новые ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом 3221
  7. Уберите ваши руки 3203
  8. ​«Травма» Сургута без смещения 3179
  9. Вартовчанин спас своего соседа, вытащив из горящего дома 3179
  10. ​Советник главы Сургута Роман Клим возглавил новый департамент 2758
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 29441
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 20686
  3. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 10767
  4. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 10596
  5. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9005
  6. ​Новый год в Нижневартовске омрачила смерть на дороге 7690
  7. В Нижневартовске в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок 7549
  8. Арестованную главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска оштрафовали на 20 млн рублей 7150
  9. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 7133
  10. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 6800

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика