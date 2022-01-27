Лишь 18% жителей ХМАО уверены, что смогут легко найти работу в своей сфере

Только 20% трудоустроенных югорчан опасаются увольнения. Еще 75,6% считают, что такой опасности для них нет. Об этом следует из опроса жителей ХМАО, проведенного HeadHunter.ru.

«Меньше других опасаются сокращений соискатели из сферы туризма, гостиниц и ресторанов, а также начинающие карьеру и студенты. Представители банковской сферы, наоборот, наименее уверены в стабильности своего трудоустройства относительно других», - говорится в сообщении пресс-службы HeadHunter.

Большинство югорчан (74,3%) считают, что найти работу в их профессиональной сфере сложно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 18,3% опрошенных, еще 7,3% затруднились ответить.

Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства и массмедиа, топ-менеджеры, юристы и работники НКО. Наиболее позитивно настроены представители сферы продаж.

Число тех, кто готов на снижение зарплаты ради сохранения нынешней работы, и тех, кто не согласен на такой шаг, оказалось почти одинаковым – 43,1% против 42,2%. Меньше всего на такую меру готовы пойти представители строительства, автобизнеса и инсталляции и сервиса.

Опрос также показал, что больше половины (53,3%) жителей региона рассматривают для себя поиск подработки помимо основной работы в ближайшие месяцы. У 6,7% уже есть подработка. Не заинтересованы в этом 37,8% опрошенных.