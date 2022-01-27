Газ до 2023 года в Югре получат 4 600 домов

До конца 2022 года в Югре планируется обеспечить газом до 4 600 домовладений, в зависимости от числа заявок, которые будут поданы. Объем необходимых средств для проведения работ составляет 1669,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

В программу вошли 39 населенных пунктов в 16 муниципалитетах Югры и 75 садово-огороднических некоммерческих товариществ. Догазификация распространяется на населенные пункты, в которых уже проложены внутрипоселковые сети. Программа предполагает строительство газопроводов до земельных участков жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям, без привлечения их денег. Ранее эти работы оплачивали собственники.

Внутри границ участка работы по строительству сети газопотребления по-прежнему обязан обеспечить заявитель. Стоимость работ зависит от их объема: протяженности, способа прокладки газопровода и т.п. У отдельных категорий граждан есть возможность возместить эти расходы на сумму до 100 000 руб.

Напомним, старт программе догазификации дал президент РФ Владимир Путин в мае 2021 года. С апреля 2021 года в Югре газифицировали 56 домовладений в 6 муниципальных образованиях. Получить информацию, включен ли населенный пункт в программу, можно на интерактивной карте Единого оператора газификации – ООО «Газпром Газификация».