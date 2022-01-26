За год в Югре отсортировали почти 260 тонн пластика

Жители югорских городов, где действуют пилотные площадки по раздельному сбору отходов (РСО), проявляют низкую активность при сортировке мусора. Зачастую содержимое контейнеров для раздельного сбора оказывается одинаковым, смешанным, сообщили в пресс-службе компании «Югра-Экология», выполняющей в округе функции мусорного регоператора.

«При таких условиях экономические расчеты ежемесячной платы по факту образованных отходов показывают существенный рост ежемесячной платы для жителей. Хотя существует устойчивое мнение, что с применением формулы расчета «по факту» плата с жителей должна снижаться», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пилотные площадки с двухконтейнерным РСО введены в Югорске, Урае и Нижневартовске. На 59 контейнерных площадках установлены 218 контейнеров под раздельный сбор для сухих и влажных отходов. Задача жителей - сортировать мусор на две части: сухие (куда входит пластик, картон, стекло, бумага) и влажные – все остальное.

За 2021 год в трех городах было отсортировано 258,44 тонны пластика. Вторым по популярности, но лидером по весу стало стекло, которого после сортировки оказалось 309 тонн. Все полезные фракции отправились на предприятия по переработке за пределами округа. Всего в минувшем году было отобрано 867 тонн вторичного сырья, что составляет 4% от всего объема ТКО, вывезенного с пилотных площадок в городах Югры. Это средний показатель перерабатываемого вторсырья по стране.