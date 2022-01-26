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Возбуждено уголовное дело из-за гибели охотников при пожаре на заимке

По факту гибели трех югорчан при пожаре в охотничьей избе возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело из-за гибели охотников при пожаре на заимке
СУ СКР по ХМАО

Югорский межрайонный следственный отдел СУ СКР по ХМАО возбудил уголовное дело по факту обнаружения обгоревших останков троих человек. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

«Тела мужчин в возрасте 18, 20 и 33 лет обнаружены 23 января 2022 года родственником одного из них на месте сгоревшей избы, расположенной на родовых угодьях в 100 км от села Алябьевский Советского района», - говорится в сообщении пресс-службы.

Проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины пожара и смерти мужчин.

О гибели югорчан стало известно накануне, 25 января. Сообщалось, что мужчины приехали на заимку 19 декабря 2021 года. До реки их довезли родственники на машине, а до места они добирались на снегоходе.


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Сегодня в 15:35, просмотров: 314, комментариев: 0
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