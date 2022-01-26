По факту гибели трех югорчан при пожаре в охотничьей избе возбуждено уголовное дело

Югорский межрайонный следственный отдел СУ СКР по ХМАО возбудил уголовное дело по факту обнаружения обгоревших останков троих человек. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

«Тела мужчин в возрасте 18, 20 и 33 лет обнаружены 23 января 2022 года родственником одного из них на месте сгоревшей избы, расположенной на родовых угодьях в 100 км от села Алябьевский Советского района», - говорится в сообщении пресс-службы.

Проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины пожара и смерти мужчин.

О гибели югорчан стало известно накануне, 25 января. Сообщалось, что мужчины приехали на заимку 19 декабря 2021 года. До реки их довезли родственники на машине, а до места они добирались на снегоходе.