Югорчанин незаконно отправлял лесоматериалы в Узбекистан и Азербайджан

В Екатеринбурге вынесен приговор жителю Югру. Верх-Исетский райсуд признал его виновным в контрабанде лесоматериалов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что в январе и феврале 2020 года мужчина организовал незаконное перемещение в Республику Узбекистан и Азербайджанскую Республику лесоматериалов объёмом 571 м3 на сумму более 4,5 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд назначил югорчанину наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно и штраф 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.