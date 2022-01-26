Росфинмониторинг внес в список террористов 40 югорчан

Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовал список террористов и экстремистов. В него попали 11 732 россиянина, в их числе – как минимум 40 югорчан, пишут СМИ.

Больше всего в списке жителей Нижневартовска – 20 человек и Сургута – 16. Также угодившие в перечень югорчане проживают в Пыть-Яхе и Лянторе. Их возраст разнится – от 19 до 45 лет. В список также вошла единственная женщина, ей 40 лет.

Данные о том, за какие преступления югорчане попали в реестр террористов и экстремистов, не приводятся.