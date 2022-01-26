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В думе Югры рассказали о крупных долгах заключенных перед потерпевшими

Югорский депутат Великий высказался за трудоустройство заключенных

В думе Югры рассказали о крупных долгах заключенных перед потерпевшими
Дума Югры

Более 400 человек, находящихся в учреждениях исправительной системы Югры, имеют исковые обязательства перед потерпевшими. Сумма, которую они должны возместить в качестве ущерба, а также предоставить на содержание несовершеннолетних детей, составляет около 160 млн рублей. Об этом сообщил депутат думы Югры, член фракции «Единая Россия» Сергей Великий.

По данным ФСИН, в местах лишения свободы в округе находятся более тысячи граждан трудоспособного возраста, отметил депутат. По его оценке, было бы разумно трудоустроить заключенных на производства, организованные местными предпринимателями.

Речь идет о реализации сотрудничества федеральной системы исполнения наказания РФ с предпринимательским сообществом по размещению некоторых производств на площадках уголовно-исполнительной системы. По мнению Сергея Великого, подобная оптимизация рабочей силы является весьма эффективным решением, от которого выигрывают не только предприниматели, но и осужденные.

«Вполне разумно предоставить одним возможность трудом возместить ущерб, другим – обрести профессиональную практику, получить определенный заработок за свою работу», – добавил депутат.

Он также подчеркнул, что к работе на производствах привлекаются осужденные по конкретным видам преступлений – «люди, не представляющие опасности для общества». «Поэтому в некоторых случаях допускается участие осужденных в работе на производствах, которые размещаются за пределами исправительных учреждений», - отметил парламентарий.

На сегодня в Югре из общего числа осужденных к трудовой деятельности привлекались лишь 495 человек. В Нижневартовске и Сургуте планируется создание изолированных участков для осужденных к принудительным работам, рассчитанных примерно на 260 осужденных.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 323, комментариев: 2
Комментарии:
Местный
Сегодня в 13:33
Они ж джентльмены удачи: украл-выпил-в тюрьму. Где в этой связке слово «работа»?
Альберт Леонов
Сегодня в 13:51
на верху сказали - внизу воспряли!
глаза открыли, что можно отправлять на стройки народного хозяйства ..
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