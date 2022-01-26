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​Число заболевших ковидом в ХМАО выросло в 3,5 раза

В Сургуте «скорая» приняла рекордные более тысячи вызовов за сутки

​Число заболевших ковидом в ХМАО выросло в 3,5 раза
Фото: t.me/aadobrovolskii

В Сургуте служба скорой помощи приняла и выполнила за 24 января 1019 вызовов за сутки. Это – многолетний антирекорд. С такими нагрузками экстренная службы не работала ни в 2022-м, ни в 2021-м годах, рассказал глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«При этом менее 1% неотложных (не экстренных!) вызовов выполнены с задержкой. Что предпринимаем для сокращения сроков ожидания бригад: увеличили число бригад СП до 26, организовали работу дополнительных неотложных бригад поликлиник, перевели в круглосуточный режим работы амбулаторные КТ-центры. К сожалению, болезнь не щадит и медицинских работников. Желаю скорейшего выздоровления тем коллегам, кто сегодня не в строю!», - отметил главврач региона.

За минувшую неделю число заболевших в сравнении с предыдущей неделей возросло в 3,5 раза. Уже несколько дней регистрируется более тысячи новых заболевших за сутки. Ранее медики обратились с просьбой к автоволонтерам – врачам нужны машины, чтобы ездить на неотложные вызовы.


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Сегодня в 08:51, просмотров: 724, комментариев: 0
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