В ХМАО в сгоревшей охотничьей избе обнаружены тела троих мужчин

Трое мужчин погибли при пожаре в охотничьей избе, расположенной недалеко от реки Тапсуй, в 110 километрах от поселка Алябьевский. Их тела обнаружили 22 января. Предположительно, погибшие были жителями поселка Пионерский Советского района, сообщает ugra-news.ru.

Сгоревшую избу и останки погибших людей обнаружили охотники. Выяснилось, что трое югорчан – мужчина 33 лет и молодые люди 20 и 18 лет – приехали на заимку 19 декабря. До реки их довезли родственники на машине, а до места они добирались на снегоходе.

На месте пожара побывала следственно-оперативная группа. «Идентифицировать тела не представляется возможным в связи с разрушительным воздействием пламени. О том, что погибли именно приехавшие на заимку люди, установлено со слов родственников. Предстоит проведение экспертиз», - сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, уточнили в пресс-службе ОМВД РФ по Советскому району.