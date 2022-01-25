Эльвира Бугай оценила очистку дорог от снега в Нефтеюганске

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай встретилась с подрядчиками, задействованными в очистке дорог от снега, и оценила их работу на месте. Во втором микрорайоне города, по данным мэра, вывоз снежных масс почти завершен. На участке работает 7 единиц техники, дополнительно задействованы два погрузчика и три самосвала.

В 13 микрорайоне дела обстоят сложнее, отметила Эльвира Бугай. По ее словам, не все автовладельцы охотно освобождают свои парковочные места, препятствуя работам. В результате спецтехника не может проехать в микрорайон и качественно очистить территорию.

«Такая проблема складывается практически в каждом жилом районе, и уже не первый год. Поручила подрядчикам активнее взаимодействовать с управляющими компаниями в вопросе оповещения граждан об очистке проездов», - написала Эльвира Бугай на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным главы, из микрорайонов Нефтеюганска уже вывезено порядка 75 тыс. кубометров снега и более 45 тыс. кубов – с дорог и проезжих частей. Подрядным организациям даны поручения срочно увеличить количество снегоуборочной техники.