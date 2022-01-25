В Нефтеюганске воспитанники и воспитатель детсада попали в больницу из-за вспышки ротавируса

В Нефтеюганске в частном детском саду «Семь гномов» произошла вспышка ротавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, всего заболели 17 детей. Девять воспитанников и один воспитатель были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные лечатся дома.

Заболеваемость в садике началась 17 января, уточнили в Роспотребнадзоре. У детей наблюдались жидкий стул, рвота, повышенная температура, острый гастроэнтероколит.

Сотрудники ведомства организовали проверку в дошкольном учреждении. Они проверили помещение детсада и пищеблок. «Сейчас можно со всей уверенностью сказать, что это именно вспышка ротавируса, а не пищевое отравление, как заявили некоторые СМИ», — прокомментировали ситуацию в ведомстве Znak.com.