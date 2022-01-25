Трое молодых югорчан, решивших заработать на сбыте сильнодействующих веществ, стали фигурантами уголовного дела

В Пыть-Яхе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято около двухсот граммов сильнодействующих веществ, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Фигурантами уголовного дела о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ стали трое молодых ранее несудимых югорчан – один 23 и двое 22 лет. По данным полиции, они действовали в группе по предварительном сговору. Молодым людям грозит лишение свободы до 8 лет.

Двух молодых людей сотрудники полиции задержали у одного из почтовых отделений города, когда те получили посылку в пакете «Почта Россия». Внутри находились два свертка. В одном обнаружено 6 блистеров по 14 капсул бело-красного цветов с надписью «Лирика». Исследование показало, что изъятое вещество общей массой 33,6 грамма содержит в своем составе сильнодействующее вещество «Прегабалин». Во втором свертке находились 17 пластиковых флаконов с жидкостью с надписью «Тропикамид». Общая масса вещества составила 173,4 грамма, оно содержит в своем составе сильнодействующее вещество «Тропикамид».

Третьего подельника полицейские задержали в одном из торговых центров Пыть-Яха. В салоне его автомобиля находился рюкзак с пластиковым флаконом со следовыми остатками жидкости «Тропикамид».

Задержанные пояснили, что приобрели сильнодействующие вещества для сбыта на территории города с помощью тайников-закладок. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.