Югорский бизнесмен предстанет перед судом за хищение бюджетных денег

В Радужном перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Следствие установило, что с марта по октябрь 2020 года бизнесмен выполнял работы по устройству тротуара в рамках муниципального контракта. При этом он использовал строительные материалы, изготовленные в Радужном кустарным способом и не отвечающие требованиям ГОСТ.

«Действуя умышленно, он представил заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных расходах на приобретение им тротуарной плитки и ее транспортировку из Нижневартовска. В результате указанных незаконных действий обвиняемый совершил хищение бюджетных денежных средств на общую сумму более 250 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Уточняется также, что в суд ушел иск о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением, которое находится на рассмотрении.