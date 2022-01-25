В ХМАО медсестре предложили зарплату свыше 200 тысяч рублей

Одна из самых дорогих вакансий в ХМАО – предложение для медсестры с переездом в Германию. Ей предлагается зарплата от 260 тыс. руб. до вычета налогов. Об этом сообщает HeadHunter.ru, который изучил вакансии в Югре.

Всего с начала 2022 года в округе открылось более 6 700 вакансий. 17% из них предлагают заработную плату от 100 тыс. рублей - как правило, это сфера продаж, строительство, вакансии для рабочего персонала. Почти половина высокооплачиваемых вакансий предполагают работу вахтовым методом. Среднее предложение по ХМАО сегодня составляет 61 тыс. рублей.

В число вакансий с наиболее высокими зарплатами попали предложения для директора по персоналу – от 300 тыс. рублей на руки, и для стоматолога-ортодонта – от 300 тыс. рублей до вычета налога. А врачу-косметологу в Югре предлагают заработок от 180 тыс. до 350 тыс. рублей на руки.