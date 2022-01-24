Детсады в Югре продолжат работать в штатном режиме

Детские сады в Югре не будут закрываться на карантин, они продолжат работать в штатном режиме. Информация об этом была озвучена в ходе прямого эфира директора окружного департамента образования и молодежной Алексея Дренина.

Что касается школ, то по ним принято выборочное решение. Список муниципалитетов, перешедших на дистанционное образование, указан в постановлении губернатора Югры. Те муниципалитеты, которые не попали в постановление, смогут принять самостоятельное решение о переводе школьников на удаленку, пишет телеграм-канал «Мегаполис-Югра».

Сообщает также, что родители учеников-льготников, ушедших на дистант, получат денежную компенсацию за питание.